Schweiz 2 11:05 bis 11:55 Telenovela Wege zum Glück Folge: 735 D 2007 Stereo Merken Nora bereitet die Beerdigung ihrer Mutter Annabelle vor. Sie ist sehr froh, dass sie nun sehr viel Hilfe und Zuspruch von allen Seiten bekommt. Auch Julia und Daniel kommen nach Falkental. Nora ist schon sehr gespannt darauf, ihren Halbbruder Daniel kennen zu lernen. Wie wird Daniel auf Nora reagieren? Nach einer verlorenen Wette muss Tom die Wohnung reinigen. Dabei macht er zu Constanzes Freude eine gute Figur. Doch dann entdeckt er etwas, was erneut zu einer Verstimmung zwischen den beiden führt. Julia freut sich sehr, nach langer Zeit endlich Tobias und Eva wiederzusehen. Nach all den Jahren haben sie sich viel zu erzählen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Anja Boche (Nora Maywald) David Kramer (Simon Becker) Jens-Peter Nünemann (Hagen Ritter) Lucie Muhr (Patrizia Gravenberg) Susanne Gärtner (Julia Schilling) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Axel Hannemann Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Björn Behrens, Claus Deubel Musik: Curt Cress, Jörg Jesse