Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 24 Ein Vater zuviel D 2007 Stereo Professor Dr. Gernot Simoni (Dieter Bellmann) u.a. Paul Lahm wird nach einem Fahrradunfall mit einem komplizierten Knöchelbruch in die Sachsenklinik eingeliefert. Die Umstände seines Sturzes und Herzrhythmusstörungen während der Operation lassen Dr. Martin Stein und Dr. Kathrin Globisch stutzig werden. Als Paul wenig später von der Hüfte an gelähmt ist, bestätigt sich Martins Verdacht: Paul ist an dem äußerst seltenen Guillain-Barré-Syndrom erkrankt! Diese Erkrankung der Nervenbahnen kann zu sehr langwierigen Lähmungserscheinungen führen und ist ziemlich unberechenbar. Paul macht sich große Sorgen um seine elfjährige Tochter Angelina, die bei ihm aufwächst. Er ist zunächst sehr froh, dass sich seine Ex-Frau Tina und deren neuer Freund Dominik sofort um Angelina kümmern. Nur Angelina zickt rum und findet das gar nicht gut, denn sie ist voll auf ihren Vater fixiert und möchte nur bei ihm leben. Doch bald hat Paul - nicht zu Unrecht - den Eindruck, dass sich Angelina zunehmend bei ihrer Mutter und ihrem Freund wohlfühlt. Besonders Dominik gewinnt ihre Sympathie. Paul wird immer eifersüchtiger. Er glaubt, dass Dominik ihn als Vater verdrängen will. Als Tina ihm mitteilt, dass Dominik und sie heiraten wollen, macht Paul ihn auf unfaire Art schlecht. Ein Kampf um das Sorgerecht beginnt. Bastian Marquardt wünscht sich sehnsüchtig ein Haustier. Seine Mutter Sarah ist absolut dagegen. Damit ihr Sohn trotzdem mit Tieren spielen kann, macht sie Urlaub auf einem Bauernhof. Dort trifft sie - neben vielen Kühen und anderen Widrigkeiten - auch auf den stattlichen "Cowboy" Hans Alvas. "Johnny", so nennen ihn seine Freunde, bemüht sich sehr um Sarah und Bastian. Schauspieler: Dieter Bellmann (Prof. Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Miriam Martin (Angelina Lahm) Peter Knaack (Paul Lahm) Julia Blankenburg (Tina Lahm) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiß Drehbuch: Achim Scholz Kamera: Jurek Jaruga, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia