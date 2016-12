Schweiz 1 11:15 bis 11:35 Porträt DESIGNsuisse Tran Hin Phu: Modedesigner CH 2005 Stereo Merken Seine Kollektionen überraschen mit einem gewissen Etwas. Tran Hin Phu spricht schönstes Berndeutsch. Schliesslich ist er in Niederscherli aufgewachsen, in der Nähe von Bern. Heute hat er in Basel ein eigenes Atelier. Noch vor Abschluss der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel begann seine Erfolgsgeschichte: 2001 gewann Tran Hin Phu den mit 200 000 Schweizer Franken dotierten Swiss Textiles Award. Der Kurzfilm von Yael Parish begleitet Tran Hin Phu auf eine Inspirationsreise in seine Heimat Vietnam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DESIGNsuisse