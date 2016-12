Sport1+ 04:45 bis 06:30 Volleyball Volleyball Live - CEV Champions League Dresdner SC - Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR), 1. Spieltag Merken In der CEV Champions League messen sich die besten Volleyball-Teams Europas. Auch der Dresdner SC ist vertreten. SPORT1+ zeigt das erste Spiel gegen Eczacibasi VitrA Istanbu in der Gruppenphase. Ein Sieg wäre für den weiteren Verlauf enorm wichtig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie