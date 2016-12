Servus TV 22:15 bis 00:05 Abenteuerfilm Der Graf von Monte Christo I, F, D 1998 Nach dem Roman von Alexandre Dumas 2016-12-14 01:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Edmond Dantès (Gérard Depardieu) nähert sich endlich seiner langersehnten Rache. Die Schlinge, die er sorgfältig um den Verräter Morcerf gelegt hat, zieht sich langsam zu. Er lässt einen Zeitungsbericht veröffentlichen, in dem er den Verrat am Sultan von Janina aufdeckt. Als die Tochter des mächtigen Mannes in Paris eintrifft, hält Dantès den Namen des Verräters noch geheim. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Edmond Dantès) Ornella Muti (Mercédès Herrera) Jean Rochefort (Fernand Mondego) Pierre Arditi (Gérard de Villefort) Sergio Rubini (Bertuccio) Christopher Thompson (Maximilien Morrel) Julie Depardieu (Valentine de Villefort) Originaltitel: Le comte de Monte Christo (4) Regie: Josée Dayan Drehbuch: Didier Decoin Kamera: Willy Stassen Musik: Bruno Coulais Altersempfehlung: ab 12