Pro7 MAXX 04:50 bis 05:35 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Manipulierte Ängste CDN, USA 1998 Merken Bernard Selden, ein Eigenbrötler in den mittleren Jahren, leidet an heftigen Panikattacken, die von einem Trauma verursacht werden, das er in seiner Kindheit durchlitt. Der Arzt Dr. Pike wendet an ihm ein neues Verfahren an, das mit Hilfe von Injektionen und Bestrahlungen diese Ängste bekämpfen soll. Und tatsächlich scheint die Behandlung anzuschlagen. Doch eine wirkliche Heilung kann nur durch eines herbeigeführt werden: Er muss sein Kindheitstrauma ergründen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arye Gross (Bernard Selden) Tanya Allen (Lisa) Lorena Gale (Doctor) Ben Ratner (Blanco) Alex Diakun (Mr. Wilkes / Father Claridge) Jeffrey DeMunn (Dr. Adam Pike) Eric Schneider (Dr. Miles Osgoode) Originaltitel: The Outer Limits Regie: James Head Drehbuch: Sam Egan, Leslie Stevens Kamera: Richard Wincenty Musik: David Bergeaud Altersempfehlung: ab 12