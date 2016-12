Pro7 MAXX 05:00 bis 05:40 SciFi-Serie Earth: Final Conflict Avatar USA 1997 Merken Der Massenmörder Pike malt mit seinem eigenen Blut merkwürdige Symbole an seine Zellenwand, bevor er vom Gefängnispersonal tot aufgefunden wird. Doch bei seiner Obduktion erwacht er plötzlich wieder zum Leben und flieht. Boone und Lili heften sich an seine Fersen und finden heraus, dass die Taelons Pike einen CWI-Chip eingepflanzt haben, um ihn zum Mörder zu machen. Nun hat er es auf Da'an abgesehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kilner (William Boone) Lisa Howard (Lili Marquette) Von Flores (Ronald Sandoval) Leni Parker (Da'an) Anita La Selva (Zo'or) Richard Chevolleau (Marcus "Augur" Deveraux) David Hemblen (Jonathan Doors) Originaltitel: Earth: Final Conflict Regie: Jeff Woolnough Drehbuch: Malcolm Macrury Kamera: Michael McMurray Musik: Micky Erbe, Maribeth Solomon Altersempfehlung: ab 12

