Reportage Beat im Pott D 2015 Anfang der 60er Jahre sind weltweit Teenager von den Beatles und ihrer Musik elektrisiert. Die Beatwelle ist nicht aufzuhalten - schon gar nicht im Ruhrgebiet. Die Jugendlichen hier hören die neue Musik nicht nur, sondern machen sie selbst. Beatbands sprießen wie Pilze aus dem Boden. Über 1500 sind es im Jahr 1965! Einige davon werden richtig berühmt - zumindest für eine gewisse Zeit - Einige Musiker von damals blicken auf ihre Bandkarrieren und das Lebensgefühl im Ruhrgebiet in den 60er Jahren zurück und erzählen vergnüglich und humorvoll von einer Jugendzeit, die durch den Beat geprägt war. Originaltitel: Beat im Pott Regie: Oliver Schwabe