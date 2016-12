Tele 5 02:20 bis 03:45 Actionfilm Wicked Blood USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Teenager Hannah lebt mit Schwester Amber und ihrem Junkie-Onkel Donny in einer Bruchbude im provinziellen Süden. Hannah ist eine begabte Schachspielerin, doch statt gefördert zu werden, muss sie ihren lieben Onkel bemuttern und vor Angst schlottern vor dem anderen, bösen Onkel Frank, der als Obergangster den ganzen Distrikt mit Drogen versorgt. Um ihre Familie aus dessen Einfluss zu befreien, schmiedet Hannah einen gefährlichen Plan - und freundet sich zu diesem Zweck mit Outlaw-Biker Wild Bill an. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Abigail Breslin (Hannah Lee Baker) Sean Bean (Frank Stinson) James Purefoy (Bill Owens) Alexa Vega (Amber) Jake Busey (Bobby Stinson) Lew Temple (Donny Baker) Dodie Brown (Nurse) Originaltitel: Wicked Blood Regie: Mark Young Drehbuch: Mark Young Kamera: Gregg Easterbrook Musik: Elia Cmiral Altersempfehlung: ab 16

