RTL 02:20 bis 03:15 Dokusoap Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los? D 2016 2016-12-18 16:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Elf einsame Bauern haben in diesem Jahr bei "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe gesucht. Einige mehr, andere leider weniger erfolgreich. In der vorerst letzten Folge der erfolgreichen TV-Romanze gibt es ein Wiedersehen mit den beliebten Landwirten und vor allem Antworten auf die Frage: Was ist in der Zwischenzeit auf den Höfen passiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bauer sucht Frau

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 322 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 122 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 52 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 52 Min.