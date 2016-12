RTL NITRO 16:50 bis 17:40 Actionserie Walker, Texas Ranger Bingo! USA 1995 2016-12-15 12:50 Live TV Merken Diesmal haben die Rangers einen Drogendealer im Visier, der eine Bingohalle als Geldwaschanlage benutzen soll. Während Trivette sich ganz auf den Boss der Verbrecherbande konzentriert, hat Walker eine scheinbar leichtere Aufgabe: Er beschützt Elaine Portugal, die Bingo-Assistentin, mit deren Hilfe der Dealer überführt werden soll. Doch dann geschieht gänzlich Unerwartetes: Zur Überraschung aller macht sich die einzige Zeugin aus dem Staub... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Cynthia Dorn (M.E. Mary Williams) Robert A. Burns (Man in Overalls) Diamond Farnsworth (Hector Johnson) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan Musik: Christopher Franke