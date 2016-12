RTL NITRO 22:50 bis 23:45 Krimiserie Burn Notice Treibjagd USA 2009 HDTV Live TV Merken Michael hofft nach wie vor, so bald wie möglich wieder offiziell als Spion in den Geheimdienst zurückkehren zu können. In seiner Not lässt er sich deshalb sogar auf einen Fremden namens Tom Strickler ein, der behauptet, eine Art Makler für die Dienste von Spionen zu sein. Er möchte, dass Michael für ihn arbeitet. Im Gegenzug verspricht er Michael - neben einer ordentlichen Gewinnbeteiligung - seine Kontakte spielen zu lassen und auf diese Weise seinen Ruf bei der CIA zu verbessern. Strickler warnt Michael außerdem vor einem Ukrainer namens Vlad, der bereits auf dem Weg nach Miami sei, um mit Michael eine offene Rechnung zu begleichen. Michael bleibt - trotz aller Zweifel an Stricklers Glaubwürdigkeit - nichts anderes übrig, als die Warnung ernst zu nehmen. Über Fiona stellt er einen Kontakt zu John Beck her, einer bekannten Größe in der Unterwelt von Miami, der gute Kontakte zur russischen Mafia unterhält. Doch das Gespräch mit ihm läuft alles andere als reibungslos und endet schließlich in einem Desaster: Plötzlich stürmen Vlad und seine Leute das Restaurant, in dem sich Michael mit Beck getroffen hat, und entführen die beiden in die Everglades. Zwar gelingt es ihnen zu fliehen, doch in den Sümpfen lauern lebensgefährliche Gefahren. Hinzu kommt, dass ihre Entführer Michael und Beck stets dicht auf den Fersen bleiben und jeder noch so clevere Einfall von Michael, Vlad zu überlisten, wegen Becks unglaublicher Sturköpfigkeit scheitert. Als dieser schließlich von einem Schuss getroffen wird und bereits davon überzeugt ist, sterben zu müssen, muss Michael auf die eigenen Fähigkeiten sowie dem Einfallsreichtum seiner Freunde Sam und Fiona vertrauen, um die Everglades lebend wieder zu verlassen und Vlad und seiner Mannschaft doch noch das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Keith Diamond (John Beck) Peter J. Lucas (Pyotr Chechik) Igor Jijikine (Vlad) Originaltitel: Burn Notice Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Matt Nix Kamera: Al Pavoni Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12