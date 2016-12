RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Burn Notice Der Alien-Code USA 2009 HDTV Merken Nach einem Besuch auf dem Schießübungsstand lauert Michael und Sam plötzlich ein junger Mann auf dem Parkplatz auf. Er läuft geradewegs auf die beiden zu und behauptet zu wissen, dass Michael ein Spion sei. Er redet ziemlich wirres, unverständliches Zeug und berichtet aufgebracht von logischen Mustern und mathematischen Gleichungen, die angeblich Unheil vorhersagen. Da der Mann dabei viel Aufsehen erregt und keine Anstalten macht, leiser zu sprechen oder sich zu beruhigen, fürchtet Michael um seine Tarnung. Sam und er nehmen den Mann deshalb kurzerhand mit, um unter sechs Augen ungestört mit ihm zu sprechen. Doch damit verstehen sie noch lange nicht, was Spencer - so der Name des Mannes - ihnen eigentlich sagen möchte. Schließlich wird klar, dass Spencer davon überzeugt ist, seine Chefin habe bereits drei Menschenleben auf dem Gewissen. Schlimmer noch: Es seien auch noch weitere Morde geplant. Dies würden geheime, verschlüsselte Codes im Firmencomputer zweifelsfrei belegen. Außerdem - so Spencer weiter - hätten außerirdische Mächte ihre Finger im Spiel. Michael und Sam halten den Mann zunächst schlicht für verrückt und schaffen es sogar, ihn in eine psychiatrische Anstalt einweisen zu lassen. Doch sie haben Spencers Fähigkeiten und seine besondere Intelligenz unterschätzt: Denn nur kurze Zeit später hat er sich selbst aus seinem Gefängnis befreit und sucht die beiden erneut auf. Genauso überraschend wendet sich das Blatt erneut: Denn der von Spencer genauestens geschilderte Mord passiert tatsächlich. Langsam dämmert es Michael, dass hinter dem ganzen Wahnsinn auch eine Wahrheit stecken muss. Er findet heraus, dass Spencers Chefin offenbar Staatsgeheimnisse an ausländische Regierungen verkauft - und damit auch die eigenen Spione verrät und deren Tod kaltblütig in Kauf nimmt. Michael ist fest entschlossen, dem grausamen Treiben ein Ende zu setzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Paul Tei (Barry Burkowski) Michael Weston (Spencer) Katherine LaNasa (Shannon Park) Originaltitel: Burn Notice Regie: Jeremiah S. Chechik Drehbuch: Matt Nix, Jason Tracey Kamera: William Wages Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12