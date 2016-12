RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Ausgestoßen USA 2005 2016-12-14 01:15 HDTV Merken Ein Schüler einer katholischen Schule wird mit einer Stichwunde im Rücken vor dem Krankenhaus gefunden. Er wird nie wieder laufen können. Benson und Stabler ermitteln, dass der Junge immer wieder ein achtjähriges Mädchen schikaniert hatte, dessen Eltern "in Sünde" leben: Denn Emma hat zwei lesbische Mütter, Kate Boyd und Zoe Dunlop. Emma gibt zu, sie habe auf Sean eingestochen, nachdem er sie immer wieder als Lesbe bezeichnet und ihr die Haare abgeschnitten habe. Das Geständnis ist allerdings vor Gericht unzulässig, weil die Beamten das Kind nur in Anwesenheit von Mutter Zoe befragt hatten, die allerdings nicht das offizielle Sorgerecht hat. Emma wird nach der Anklageerhebung vor dem Familiengericht in die Obhut der Großeltern gegeben. Als Emmas schwerkranke leibliche Mutter kurz darauf stirbt, will Zoe das Sorgerecht für das Mädchen. Doch Emmas Großeltern erheben über einen Anwalt Anklage gegen Zoe - wegen Missbrauchs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Diane Neal (Casey Novak) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Constantine Makris Drehbuch: Jose Molina, Dick Wolf Altersempfehlung: ab 12