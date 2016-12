VOX 23:05 bis 00:00 Krimiserie How to Get Away with Murder Wer Wind sät USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Nach den jüngsten Entdeckungen scheint es immer wahrscheinlicher, dass Catherine die Mörderin ihrer Adoptiveltern ist. Anfängliche Überlegungen, die inkriminierenden Beweise verschwinden zu lassen, werden bald verworfen. Denn als Catherine, mit den Entdeckungen konfrontiert, untertaucht, beschließt Annalise, ab sofort nur noch Caleb zu verteidigen und seine Schwester Staatsanwältin Sinclair ans Messer zu liefern. Emily Sinclair ist unterdessen weiter eifrig dabei, sich Feinde zu machen. Am härtesten trifft Sinclairs intrigantes Treiben Asher: Nachdem sie Ermittlungen gegen seinen Vater Bill ins Rollen gebracht und Details zu den Vorwürfen der Presse zugespielt hatte, begeht Richter Millstone Selbstmord. Asher versucht Sinclair zur Rede zu stellen und fängt sie im Parkhaus des Gerichts ab. Doch Sinclair reagiert gewohnt kalt - unwissend, dass sie sich damit ihr eigenes Grab schaufelt. Als sie sich zum Gehen wendet, legt er den Rückwärtsgang ein und überfährt sie. Sinclairs Tod setzt nun eine fatale Kette von Ereignissen in Gang... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Bill D'Elia Drehbuch: Michael Foley, Erika Green Swafford Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 16