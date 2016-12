VOX 13:55 bis 14:55 Dokusoap Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn? Lara vs. Michael D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Neun Quadratmeter für eine fünfköpfige Familie: So lebt Hebamme Lara (30) zusammen mit Ehemann Oliver und ihren drei Kindern - darunter Vergleichstochter Susanna (3). Ihr Eigenheim: ein Wohnmobil, mit dem sie ganz Europa unsicher machen. Dabei achtet Mutter Lara auf ein alternatives, nachhaltiges Leben: Kaum Konsum und ein Leben im Einklang mit der Natur stehen für die 30jährige ganz oben auf der Liste. Nesthäkchen Katharina brachte sie sogar in einer thailändischen Lagune zur Welt, weitab von der Zivilisation oder einem Krankenhaus. Eine Erziehung, die praktisch nur in der Natur stattfindet und in der es keinen Fleischkonsum gibt, ist für Gastronom-Papa Michael (24) ein wahrer Alptraum. Der 24-Jährige erzieht nach konventionellen Werten und meidet dabei Experimente. Wegen einer psychischen Erkrankung der Mutter hat Michael die Rolle des alleinerziehenden Papas übernommen und lebt mit seinem Sohn in einer gut strukturierten Mini-Männer-WG. Experimentierfreudige Aussteiger oder allein-erziehender Papa mit Struktur und Disziplin: Wer hat bei der Erziehung die Nase vorn? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?