SWR 02:15 bis 03:00 Reportage Die Retter vom Feldberg Tage der Entscheidung D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Skisaison am Feldberg neigt sich dem Ende zu. Für die ehrenamtlichen Bergretter bedeuten die Fastnachtszeit und der Ostertrubel noch einmal besonders viel Arbeit. Und die finanzielle Notlage der Bergretter spitzt sich zu. Nicht nur, dass sie an Ausrüstung und Materialien sparen müssen, auch eines ihrer Transportmittel hat einen Motorschaden. Wenn sie keinen Kredit bekommen, müssen sie bald den laufenden Betrieb einstellen, fürchtet Bergretter Adrian Probst. Mit allen Mitteln versucht das Team neue Förderer aus Politik und Wirtschaft für die Bergwacht gewinnen. Doch wird das gelingen? Bergwacht-Anwärterin Katharina Kaiser steht vor der allesentscheidenden Aufnahmeprüfung. Sie darf sich keinen Fehler mehr erlauben, denn bei einer der Prüfungen hat sie schon gepatzt. Bergretterin Caro Schütz tritt ihre erste Stelle als Klinikärztin an. Wird sie die Doppelbelastung von Beruf und Ehrenamt meistern oder bleibt die Bergwacht auf der Strecke? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Retter vom Feldberg

