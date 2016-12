SWR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Lecker aufs Land Auf dem Hof von Beate Lang im Heilbronner Land D 2016 2016-12-14 03:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Auf dem Hof von Beate und Thomas Lang in Untereisesheim treten drei Hofpraktikantinnen an auf der Jagd nach Punkten. Die Langs bauen Gemüse an und halten Hühner. Die Kartoffel- und Möhrenernte läuft auf vollen Touren. Also rauf auf den Kartoffel-Vollernter, der ersten Herausforderung. Erdklumpen müssen vom Laufband gepickt werden. Bei der Handernte der Möhren geht es auf Zeit, drei Kisten sind das Ziel. Und die Eier im Stall bekommt nur, wer zu den Hühnern nett ist, erfahren die Frauen von Thomas, der die Hofaufgaben vorbereitet hat. Beate sorgt fürs leibliche Wohl und erhält von jeder Hofpraktikantin ein kulinarisches Geschenk aus deren Landküche - wie eingelegter Schafskäse und Bauernbrot im Glas. Nach getaner Arbeit entspannen die Frauen gemeinsam bei einer Bootstour auf dem Neckar und auf Burg Guttenberg. Zum Abschluss gibt es ein typisch schwäbisches Gericht: Maultaschen mit Kartoffelsalat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lecker aufs Land - Erst die Arbeit, dann das Vergnügen Drehbuch: O. Lehmann/C. Hoppstädter