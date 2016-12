SWR 14:15 bis 14:45 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Schatzkästlein 7 - Aus fernen Ländern Schatzkästlein (7): Aus fernen Ländern D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken "Eisenbahn-Romantik" feiert dieses Jahr ihren 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat der SWR eine kleine Reihe zusammengestellt mit Filmarchiv-Schätzen aus den Anfangszeiten der Erfolgssendung. In diesem "Schatzkästlein" sind Beiträge zu sehen, die sich mit der Eisenbahn im Ausland beschäftigen. Zum einen verfolgt die Kamera einen mit Eisenerz beladenen Zug auf seinem Weg von Kiruna im fernen Schweden über Narvik in Norwegen bis zu seinem Bestimmungsort im Saarland (F 55). Zum anderen erinnert die Sendung an ein interessantes Kapitel deutscher Verkehrsgeschichte, das in Nordamerika spielte. Ein Intercity-Zug der DB sollte den dortigen Passagieren die Hochgeschwindigkeitstechnik schmackhaft machen (F 88). Ein dritter Beitrag handelt von einem "rollenden Relikt aus englischen Kolonialzeiten", dem Mombasa-Express von Mombasa nach Nairobi (F 36). Er ist noch heute Teil der grenzüberschreitenden Bahn von Kenia nach Uganda In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik