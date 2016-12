WDR 22:55 bis 23:25 Reportage Polen geht rückwärts D 2016 2016-12-16 20:45 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Seit einem Jahr ist die national-konservative PIS in Polen an der Macht, aber der Rechtsruck geht weiter. Gerade viele junge Leute besinnen sich zurück auf Kirche und Nationalstaat. Etwa eine erzkonservative Youtuberin, die für ein radikales Abtreibungsgesetz kämpft. Die Polen treibt Politikverdrossenheit und Perspektivlosigkeit um. Trotz Uni Abschluss gibt es zu Hause nur einfachste Jobs oder es bleibt nur der Weg ins Ausland. Das berichten uns Mateusz und seine Freunde in Oberschlesien. Über die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen haben eine euroskeptische oder sogar offen fremdenfeindliche Partei gewählt. Dabei ist es noch nicht so lange her, da hatten vor allem die jungen Polen den Weg ihres Landes in die EU euphorisch bejubelt. Unsere WELTWEIT-Reporterin Susanna Zdrzalek mit polnischen Wurzeln erkennt ihr Heimatland kaum noch wieder. Sie sucht nach den Ursachen für den Rechtsruck, besucht aber auch die Gegenbewegung von Bürgerschaftsgruppen in Warschau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WDR-Weltweit Regie: Susanna Zdrzalek