WDR 07:20 bis 08:20 Dokumentation Planet Deutschland - 300 Millionen Jahre Der erste Deutsche / Der große Crash D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Diese 3-teilige Sendereihe führt durch ein kleines, doch ungeheuer vielfältiges Land, von den höchsten Gipfeln der schneebedeckten Alpen bis zu den Weiten der rauen Nordsee, von den Kratern der Eifel bis in das verwunschene Flusslabyrinth des Spreewaldes. Unter Wäldern und Wiesen verborgen, stößt man auf Spuren einer 500 Millionen Jahre alten Geschichte, auf Korallen und Muscheln hoch oben in den Bergen, auf die Überreste tropischer Wälder zu Tage und bei Heidelberg auf den ersten Deutschen. Die Sendereihe erzählt die Naturgeschichte Deutschlands: Von den Alpen im Süden über die Flüsse und Wälder in Deutschlands Mitte bis zu den Küsten der Nord- und Ostsee. Von der Urzeit bis zum heutigen Deutschland mitten in Europa. Sie zeigt, wie Wälder, Flüsse und Gebirge zu dem geworden sind, was wir heute Deutschland nennen. Die Chronologie der Erdgeschichte führt durch die Zeit. Photorealistische Animationen von Urzeittieren lassen die Geschichte Deutschlands lebendig werden. In aufwändigen Inszenierungen begegnen wir den ersten Deutschen und erleben, wie der Mensch schon vor Jahrtausenden begann, die Umwelt nachhaltig zu verändern. Die hochkarätigen Tier- und Landschaftsaufnahmen zeigen die Schönheit unseres Landes, wie es heute ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Planet Deutschland: 300 Millionen Jahre

