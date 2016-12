n-tv 01:50 bis 02:30 Dokumentation Flugzeug-Katastrophen - Fatale Flug-Faktoren USA 2014 2016-12-15 17:05 16:9 HDTV Live TV Merken Für Passagiere ist der Auto-Pilot in Flugzeugen ein beruhigender Automatismus. Doch auch auf die beste Technik ist nicht immer Verlass. Umso wichtiger sind dann die Fähigkeiten des Piloten. Sind die heutigen Flugkapitäne zu abhängig von der technischen Hilfe? Die n-tv Dokumentation zeigt tragische Flugzeugunfälle und die Gründe, warum reine Mechanik niemals die Fähigkeiten eines guten Piloten ersetzen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Why Planes Crash

