Nick 23:15 bis 00:00 Dokusoap Teen Mom II Change of Heart USA 2011 Merken Zum 4. Juli erteilen Jos Eltern Kailyn ein Ultimatum: entweder sie lässt den neuen Mann los und fokussiert die Schule oder sie sucht sich einen neuen Platz zum wohnen. Inzwischen haben sich Jennelles Gefühle verändert und sie stimmt zu, das Sorgerecht von Jace an ihre Mom zu übertragen. Leah und Corey starten einen neuen Versuch und sind wieder zusammen. Chelsea erzählt Megan davon, dass sie Adam eine neue Chance gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenelle Evans (Herself) Chelsea Houska (Herself) Adam Lind (Himself) Kailyn Lowry (Herself) Leah Messer-Calvert (Herself) Jonathan 'Jo' Rivera (Himself) Corey Simms (Himself) Originaltitel: Teen Mom Regie: Allison Berg, Amy Bonezzi, Kristen Schylinski Musik: Michael Baiardi