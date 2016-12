RTL Passion 22:15 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-12-14 04:45 Merken Als Eva sich Tills Loyalität durch Lästereien über Ute zu versichern versucht, wird sie von Till ausgebremst, der sich eine Mitschuld an Utes Gefühlen zu ihm gibt. Aufgebracht erkennt Eva, dass sie Ute einfach nicht aus ihrem Leben ausblenden kann, zumal ihre Freunde immer auch Utes Freunde sein werden. Während Till die gleiche Erkenntnis hat und beschließt, Eva mit Liebesbezeugungen von Ute abzulenken, greift Eva zu drastischeren Maßnahmen. Sie droht Ute, besser die Schillerallee zu verlassen... Robert stürzt sich in die fixe Idee, einen Bier-Allergie-Test mit Bambi durchzuführen, um herauszufinden, welche Sorten Bier Bambi noch verträgt. Bambi hat jedoch so früh am Tag wenig Geschmack am Alkohol und bricht den Test ab, um den Geburtstag von Sina zu feiern. Allein und deprimiert fängt Robert an zu trinken, was fatale Wechselwirkungen mit den Schmerzmitteln hat, die er seines Rückens wegen einnimmt. Aus dem betrunkenen Robert brechen Irene gegenüber sein Frust und Selbsthass heraus... KayC glaubt, dass der Clown von Elli engagiert wurde, um mit einem Schock ihre Clown-Phobie zu therapieren. Kurzum schlägt KayC den Mann nieder und zieht ihm die Maske ab. Statt in ein bekanntes Gesicht blickt sie allerdings in das eines echten Räubers. KayC und Elli beginnen zu streiten, so dass der Dieb entkommen kann. Zum Glück ohne das Preisgeld, das die WG gerecht unter sich aufteilen will. Doch KayC, die sich glücklich von ihrer Clown-Phobie geheilt sieht, lässt Ringo spüren, dass sie eine ganz eigene Definition von "Gerechtigkeit" hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns