RTL Passion 13:55 bis 14:20 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-12-14 05:10 Merken Als Nico nicht zu dem erbetenen Treffen kommt, schickt Andi Jana zu ihr, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Er kann nicht glauben, dass sein Song nichts bei Nico bewirkt hat. Als Jana erfährt, dass Nico den Song ungehört zerstört hat, beschließt Andi, den Kampf um seine Liebe nicht so einfach aufzugeben und Nico seinen Song live darzubieten. Wird er sie damit umstimmen können? Robin und Coco erleben Momente von tiefer, zärtlicher Erotik, wodurch Coco klar wird, dass Robin sie wirklich innig und beschützend liebt. Doch sein entschlossener Enthusiasmus versetzt sie in Panik. Als Robin sie mit dem Angebot überrascht, nicht nach Mexiko zu fahren, schockt Coco ihn mit dem Geständnis, dass ihr zwischen ihnen alles ein bisschen zu schnell geht. Cécile merkt, wie sehr Johannes sie liebt und bringt es deshalb nicht übers Herz, ihm die schreckliche Wahrheit zu gestehen. Auf Nicos Geburtstagsfeier kann sie ihre Gefühle zu Leonard und ihre Aufgewühltheit jedoch kaum vor Johannes verstecken und zieht sich angespannt zurück. Als Johannes sie auf ihr auffälliges Verhalten anspricht, reagiert sie gereizt und sät damit bei ihm zunehmende Skepsis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics