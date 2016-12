RBB 01:20 bis 02:45 Drama Das Glück am anderen Ende der Welt D 2007 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Hanna Westphal ist eine erfolgreiche Managerin bei einem großen Molkereiunternehmen in Berlin. Im Auftrag ihrer Firma reist die von ihrem Mann Stefan getrennt lebende Hanna mit ihren beiden jüngeren Töchtern Mara und Antonia nach Neuseeland. Dort soll sie die Firmenübernahme einer Bio-Käserei abwickeln. Zugleich will Hanna die Reise nutzen, um ihre älteste Tochter Judith abzuholen, die auf einer Schaf-Farm ein einjähriges Praktikum absolviert hat. Allerdings erfährt die völlig überraschte Hanna sehr schnell, dass Judith trotz Studienplatz und guter Karrierechancen gar nicht die Absicht hat, nach Deutschland zurückzukehren. Sie hat sich in Jan verliebt, den Sohn des Schaf-Farmers Wolf Holländer. Das junge Paar will demnächst heiraten und sich in Neuseeland eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Vater Stefan hat sein Kommen zur Hochzeit bereits zugesagt. Nachdem der erste Schock über diese Neuigkeiten verdaut ist, beginnt Hanna allmählich, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass ihre Tochter mitten in der neuseeländischen Provinz ihren Traum vom Glück verwirklichen will. Während der Hochzeitsvorbereitungen lernt Hanna auch den zurückgezogen lebenden Wolf besser kennen - und ganz allmählich entwickelt sich zwischen der großstädtischen Karrierefrau und dem naturverbundenen Farmer eine zaghafte Liebe. Allerdings muss Hanna nach der Hochzeitsfeier nach Berlin zurückkehren. Umso glücklicher ist sie, als sie den Auftrag erhält, erneut nach Neuseeland zu reisen. Da erreicht sie die Nachricht, dass Judith bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist - ein Schicksalsschlag, der Hannas Träume von einem neuen Glück mit Wolf am "anderen Ende der Welt" zunichtemacht. Mit dem großen Zweiteiler "Das Glück am anderen Ende der Welt" hat Regisseur Dietmar Klein ("Das Traumhotel", "Rose unter Dornen") ein ebenso packendes wie romantisches Familiendrama inszeniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maja Maranow (Hanna Westphal) Heiner Lauterbach (Wolf Holländer) Michael Greiling (Stefan Westphal) Bernhard Schir (Werner Sommer) Franz Dinda (Jan Holländer) Karoline Teska (Mara Westphal) Roxanne Borski (Antonia Westphal) Originaltitel: Das Glück am anderen Ende der Welt Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Rodica Döhnert Kamera: Johannes Geyer Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming Altersempfehlung: ab 12

