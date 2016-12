RBB 22:15 bis 23:50 Thriller Es geschah am hellichten Tag D, CH, E 1958 Nach Friedrich Dürrenmatt SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf seinem einsamen Weg durch den Wald stolpert der Hausierer Jacquier über die Leiche eines kleinen Mädchens. Obwohl er selbst die Polizei alarmiert, glaubt ihm niemand, dass er mit der schrecklichen Tat nichts zu tun hat. Man bezichtigt ihn weiterer Kindsmorde, worauf der labile Mann sich in der Untersuchungshaft erhängt. Offiziell gilt der Fall als abgeschlossen, nicht jedoch für Kommissar Matthäi, der fest davon überzeugt ist, dass sich der Täter noch auf freiem Fuß befindet. Mangels Spuren oder sonstiger Hinweise muss der pensionierte Ermittler jedoch neue Wege einschlagen: Anhand einer Zeichnung des Mordopfers und unter Mithilfe eines Psychiaters erstellt er ein Täterprofil: Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Killer wieder zuschlagen - wäre es vielleicht möglich, ihn in eine Falle zu locken? Matthäi mietet sich in einer Tankstelle ein und engagiert die ledige Fabrikarbeiterin Heller als Hauswirtin. Die arglose Mutter ahnt nicht, dass der Kommissar a. D. ihre kleine Tochter Annemarie als Lockvogel benutzt. Wochenlang geschieht nichts, doch dann dämmert dem Polizisten, dass er das Kind leichtfertig in Lebensgefahr gebracht hat. In diesem eindrucksvollen Thriller nach einem Drehbuch von Friedrich Dürrenmatt verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse. Während Heinz Rühmann als obsessiver Kriminalist nicht nur sympathische Züge trägt, empfahl sich Gert Fröbe mit seiner sensationellen Darstellung des Kindermörders für seinen späteren Auftritt als Bösewicht in dem James-Bond-Film "Goldfinger". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Oberleutnant Matthäi) Michel Simon (Hausierer Jacquier) Berta Drews (Frau Schrott) Gert Fröbe (Herr Schrott) Siegfried Lowitz (Kommissar Henzi) Sigfrit Steiner (Det. Feller) Ewald Balser (Prof. Manz) Originaltitel: Es geschah am helllichten Tag Regie: Ladislao Vajda Drehbuch: Friedrich Dürrenmatt, Hans Jacoby, Ladislao Vajda Kamera: Heinrich Gärtner Musik: Bruno Canfora Altersempfehlung: ab 12