kabel eins 23:05 bis 01:25 Abenteuerfilm Indiana Jones und der Tempel des Todes USA 1984 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Indy ist zurück: Harrison Ford ist im zweiten Teil von Steven Spielbergs Kult-Abenteuer-Reihe in Indien unterwegs. An der Seite des Abenteurers Indiana Jones sind die tollpatschige Sängerin Willie und der pfiffige Junge Short Round. Im Himalaya stoßen sie auf ein einsames Bergdorf. Die Kinder der Einwohner wurden entführt, ihr Brunnen ist versiegt und ihr heiliger Stein wurde gestohlen. Indy macht sich auf zum Pankot-Palast: Dessen Regent ist für alles Unglück verantwortlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Dr. Henry "Indiana" Jones) Kate Capshaw (Wilhelmina "Willie" Scott) Amrish Puri (Mola Ram) Roshan Seth (Chattar Lal) Jonathan Ke Quan (Shorty) Philip Stone (Captain Blumburtt) Roy Chiao (Lao Che) Originaltitel: Indiana Jones and the Temple of Doom Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Willard Huyck, Gloria Katz, George Lucas Kamera: Douglas Slocombe Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12