kabel eins 10:25 bis 11:20 Krimiserie Castle Der menschliche Faktor USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Castle und Beckett stehen vor einem Rätsel: Ohne einen Kommentar versiegelt die Homeland Security einen ihrer Tatorte. In einem Autowrack starb ein Whistleblower, der Regierungsgeheimnisse ausplauderte. Natürlich lassen sich Castle und Beckett nicht von den Ermittlungen abhalten und finden bald heraus, dass der Informant nicht durch eine Autobombe starb - sondern durch eine Rakete, die von einer Drohne abgeworfen wurde ... Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Penny Johnson (Captain Victoria Gates) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: David Amann Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12