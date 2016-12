kabel eins 07:30 bis 08:30 Krimiserie Quincy Ernüchternde Tatsache USA 1981 2016-12-15 05:40 16:9 HDTV Merken Arnold Leventhal kommt bei einem Unfall ums Leben. Unfallfahrer Claymore kommt mit leichten Verletzungen davon; im Krankenhaus wird festgestellt, dass Claymore unter Alkoholeinfluss stand. Leventhals Witwe will nun gegen Claymore vorgehen, doch schon bald stellt Quincy fest, dass dieser erst nach dem Unfall Alkohol zu sich genommen hatte. Die Ermittlungen ergeben allerdings auch, dass Leventhal nicht der Saubermann war, für den ihn viele hielten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Charles Aidman (Preston Arthur Claymore) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: Michael Braverman Kamera: Frank R. Hale Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

