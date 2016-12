kabel eins 04:40 bis 05:25 Krimiserie The Shield - Gesetz der Gewalt Kuhhandel USA 2008 16:9 Neue Folge Merken Shane versucht Geld aufzutreiben und gerät dabei in Schwierigkeiten. Als Mara eingreift, löst sich im Handgemenge ein tödlicher Schuss. Zudem bricht sich die Hochschwangere ein Schlüsselbein, doch es kommt nicht infrage, dass Shane sie ins Krankenhaus bringt und ihre Flucht gefährdet. Vic muss eine Entscheidung treffen: Er muss Ronnie hinhalten, wenn er einen Deal mit Olivia machen will, mit dem Corrine freikommen kann. Doch Olivia durchschaut seine Taktik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Detective Vic Mackey) Catherine Dent (Officer Danni Sofer) Paula Garcés (Officer Tina Hanlon) Walton Goggins (Detective Shane Vendrell) Michael Jace (Detective Julien Lowe) Jay Karnes (Detective Holland Wagenbach) David Marciano (Detective Steve Billings) Originaltitel: The Shield Regie: Bill Gierhart Drehbuch: Adam Fierro, Evan Bleiweiss Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16