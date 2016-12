sixx 22:30 bis 23:00 Dokusoap Die Super-Makler - Top oder Flop? Das Schnäppchen USA 2013 2016-12-14 01:55 HDTV Merken Tarek und Christina erwerben ein Haus mit Grundstück für knapp 300.000 Euro. Eigentlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, doch drinnen erleben sie ihr blaues Wunder: Es gibt kein großes Schlafzimmer, die Küche muss komplett erneuert werden und auch Garten und Pool brauchen einen Generalüberholung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tarek El Moussa (Himself - Host) Christina El Moussa (Herself - Host) Kimberly Bui (Himself - Realtor) Pete de Best (Himself - Investor) Taylor El Moussa (Herself - Christina & Tarek's Daughter) Daniel Messina (Himself - Billdan Construction) Don Presley (Himself - Don Presley Auctions) Moderation: Tarek El Moussa, Christina El Moussa Originaltitel: Flip or Flop Regie: Kelly Weinhart