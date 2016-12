sixx 16:30 bis 17:25 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Die Geisterbraut USA 2005 16:9 HDTV Merken Als eine Bekannte von Melinda, Lisa, ihren Freund Mark heiraten will, kommt es zu gruseligen Zwischenfällen. Die beiden werden von Marks Exfrau Serena verfolgt, die an ihrem Hochzeitstag bei einem Unfall starb und es nicht ertragen kann, dass Mark ein zweites Glück an der Seite einer anderen Frau gefunden hat. Doch Melinda kann Serena klarmachen, dass Marks neue Freundin seine wirkliche Seelenpartnerin ist und dass Serenas Seelengefährte eigentlich ein ganz anderer Mann ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Aisha Tyler (Andrea Marino) Susan May Pratt (Lisa Brody) Laura Regan (Serena Hilliard) Jay Harrington (Mark Powell) David Lipper (Josh) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Joanna Kerns Drehbuch: Jed Seidel Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12