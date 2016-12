sixx 11:05 bis 12:00 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Bergsteiger USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als eine Patientin mit einem Tumor eingeliefert wird, bei der eine OP eigentlich aussichtslos ist, luchst Webber Hunt den Fall ab und nimmt sich ihrer an. Cristina bedrängt Hunt daraufhin so lange, bis die beiden Männer sich in die Haare kriegen und vom Ehrgeiz ergriffen werden - Derek spricht ein Machtwort. Beide dürfen einen Plan entwickeln, wie man diesen Tumor operieren darf; der bessere Plan wird gewinnen. Cristina geht in Webbers Team, um ihn auszuspionieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Izzie Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Chandra Wilson Drehbuch: Shonda Rhimes, Debora Cahn Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12