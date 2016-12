N24 Doku 23:15 bis 00:15 Dokumentation Im Innersten des Universums: Der Mars GB 2014 Merken In gewaltigen Bildern erforscht die Doku-Serie "Strip the Cosmos" die größten Rätsel des Universums. Atemberaubende CGI-Computeranimationen ermöglichen Reisen durch die Galaxien und visualisieren die Beschaffenheit von Sternen und Planeten. Spannende Theorien nähern sich den kosmischen Mysterien: Ist ein Schwarzes Loch mehr als nur ein finsterer, ultimativer Abgrund der Natur? Welche Kraft haben die Eruptionen und Plasma-Stürme auf der Oberfläche der Sonne? Und kann es zwischen wirbelnden Staubstürmen und arktischen Temperaturen jemals Leben auf dem Mars geben? "Strip the Cosmos" sucht nach Antworten auf diese Fragen und gewährt Einblicke in die fremdesten Lands In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Loren (Narrator) Originaltitel: Strip the Cosmos Regie: Glenn Swift Musik: Alasdair Reid