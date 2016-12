N24 Doku 22:15 bis 23:15 Dokumentation Aliens - Besuch aus dem All USA 2011 Merken Wenn es außerirdisches Leben gäbe, könnten diese Zivilisationen den Planeten Erde aufsuchen und womöglich angreifen? Wie sehen ihre Waffen aus? Welche Strategie verfolgen die außerirdischen Wesen? Und könnte die Menschheit die Alien-Invasion aufhalten? Im zweiten Teil dieser Dokumentation entwickeln Wissenschaftler und Experten Szenarien wie Außerirdische Länder, Städte und Menschen auf der ganzen Welt attackieren könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: When Aliens attack