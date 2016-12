N24 Doku 16:55 bis 17:50 Dokumentation World Wide Wetter - Die Macht der Natur USA 2015 Merken Extrem furchterregend und atemberaubend schön - unser Wetter hat zwei Gesichter, wie diese Aufnahmen zeigen: 2015 wird die Atacamawüste von starken Regenfällen überflutet. Im gleichen Jahr halten Wassermassen nahe San Antonio, Texas, einen Autofahrer samt Pkw gefangen. Und im Juni 2014 verfolgen Sturmjäger in Nebraska Zwillingstornados. Im Gegensatz dazu zeigt sich die Natur u.a. nahe der Great Lakes in Michigan von ihrer schönsten Seite. Hier gibt es Polarlichter zu bestaunen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weather gone Viral