N24 Doku 14:15 bis 15:15 Dokumentation Chaos auf Rädern - Rushhour in Rom CDN 2014 Spontan die Straße zu überqueren, sollten sich Fußgänger in Rom lieber zwei Mal überlegen, denn der Verkehr ist sehr dicht und unberechenbar. Die engen Straßen der antiken italienischen Stadt machen es vor allem größeren Fahrzeugen schwer. Wie finden Fahrer dennoch Parkplätze und wieso dürfen hier selbst 14-Jährige ans Steuer? In "Chaos auf Rädern" wagt sich Andrew Younghusband auf die gefährlichsten Straßen der Welt und testet unterschiedliche Vehikel im rasanten Stadtverkehr. Originaltitel: Don't Drive Here