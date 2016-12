N24 Doku 07:55 bis 08:45 Dokumentation Chaos auf Rädern - Rushhour in Ho-Chi-Minh-Stadt CDN 2014 Merken Auf tausenden Mopeds und Motorrädern werden teils ganze Familien transportiert, daher sollte jeder Fahrer in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, besser stets einen Helm tragen. Wie meistern die Einheimischen ihre alltäglichen Wege und welche Risikofaktoren müssen sie dabei besonders beachten? Unterliegt das Verkehrschaos festen Regeln? In "Chaos auf Rädern" wagt sich Andrew Younghusband auf die gefährlichsten Straßen der Welt und testet unterschiedliche Vehikel im rasanten Stadtverkehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Don't Drive Here

