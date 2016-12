RTS Un 23:15 bis 00:05 Serien Shades of Blue Bavure USA 2016 Merken À la suite de la mort de Saperstein, Harlee réalise que rien n'arrêtera Wozniak et décide d'aider Stahl dans son enquête. L'équipe exerce des représailles contre deux policiers qui ont harcelé la fille d'Harlee, Cristina, et son copain. Wozniak fait sentir à Loman qu'il fait partie de l'équipe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: David Boyd Drehbuch: Nikki Toscano, J. David Shanks, Julian Meiojas