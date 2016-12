Kabel1 Doku 22:00 bis 22:25 Dokumentation Die schrecklichsten Verbrechen der Welt Peter Bergna: Mord statt Scheidung USA 2011-2012 2016-12-14 01:25 Merken 1998 stirbt Rinette Rielle-Bergna bei einem schrecklichen Autounfall in Nevada. Ihr Ehemann Peter Bergna hat wie durch ein Wunder nur kleine Verletzungen davongetragen. Die Polizei ist misstrauisch: War es tatsächlich ein Unfall? Bergnas Aussagen sind fragwürdig, er verwickelt sich in Widersprüche - und auch seine gemeinsame Vergangenheit mit Rinette scheint nicht so rosig, wie es auf den ersten Blick aussieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Crimes and Trials