Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah Der Voyeur USA 2015 2016-12-14 23:50 Merken 20. Mai 2002: In North Carolina ost Stephanie Bennett allein in ihrer WG. Als sie am nächsten Tag nicht zur Arbeit erscheint, ahnen ihre Freunde nichts Gutes - und tatsächlich: Stephanie ist tot. Vergewaltigt und ermordet. Der Verdacht fällt auf einen unbekannten Mann, der seit Längerem um das Haus schleicht und den Mitbewohnerinnen offenbar nachstellt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unusual Suspects