Super RTL 14:00 bis 14:30 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG Der Wachstumstrank CDN, F 1997 2016-12-23 18:20 Stereo Live TV Balbo hat Geburtstag, und die Vorbereitungen für das Fest laufen auf Hochtouren. Da kommt der verzweifelte Wunsch von Kinshi, die unbedingt größer werden will, am Nordpol an. Der Weihnachtsmann schickt Guilfi und Jordi nach Großstadt, um herauszufinden, was mit dem Mädchen los ist. Die Elfen erfahren, dass Kinshi unter ihrer Größe leidet, weil sie nicht im Basketballteam mitspielen darf, obwohl sie tolle Körbe werfen kann. Jordi will ihr helfen, indem er aus Pfingstrosenblüten einen Wachstumstrank mixt. Da er sich mit der Dosierung nicht auskennt, wird aus Kinshi eine Riesin, vor der alle Angst haben. Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6