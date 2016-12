Super RTL 17:10 bis 17:40 Trickserie Sally Bollywood Der Computer-Mord / Elefant gestohlen! F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Irgendjemand zerstört Doowees neueste Computer-Erfindung mit einem Schraubenzieher. Ausgerechnet am Tag der großen SBI-Präsentation! Doowee ist verzweifelt. Wer steckt bloß dahinter? Das SBI nimmt die Ermittlungen auf. 2. Geschichte: Doowee möchte Präsident der Schülervertretung werden und bereitet seine Wahlrede vor, als plötzlich das Elefanten-Kostüm des Schulmaskottchens gestohlen wird. Gibt es etwa einen Klamotten-Dieb an der Schule? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6