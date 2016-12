Eva Blond, eine intelligente und mutige Polizistin, bekommt einen neuen Kollegen zur Seite gestellt - den Türken Alyans, der anfangs ein großes Problem damit hat, mit einer Frau zusammenarbeiten zu müssen. Allerdings bleibt den beiden nicht viel Zeit für Streitereien, da sie in einem Mordfall ermitteln sollen. Eine Frau wurde ermordet aufgefunden, und alles deutet darauf hin, dass Dacharbeiter, die am Tatort gearbeitet haben, den Verbrecher zumindest gesehen haben ... In Google-Kalender eintragen