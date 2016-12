SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 36 D 2008 16:9 Merken Panisch versucht Anna zu verhindern, dass Jonas sie als seine Chatpartnerin "Cinderella" enttarnt. In einer abenteuerlichen Aktion vertauscht sie seinen Laptop mit ihrem und fleht Lars an, Jonas' Passwort zu knacken. Währenddessen muss Anna Jonas von der Benutzung seines Mail-Accounts abhalten und geht dafür notgedrungen einen Deal mit Katja ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Alexander Klaws (Lars Hauschke) Mathieu Carriére (Robert Broda) Barbara Lanz (Maja Roth) Franziska Matthus (Natascha Broda) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Julius Grützke Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann