SAT.1 Emotions 14:15 bis 14:45 Telenovela Schmetterlinge im Bauch Folge: 7 D 2006 Nelly ist geschockt: Gerade hat sie ihren Kollegen die Geschichte verkauft, dass sie verheiratet ist und ihr Mann auf einer Bohrinsel arbeitet - da steht Jens mit einem Rosenstrauß in der Lounge und bittet sie um Verzeihung! Sie kann ihn überreden, das Spiel vor den anderen mitzuspielen. Doch danach macht sie ihm klar, dass sie ihn nicht mehr wieder sehen will ... Schauspieler: Alissa Jung (Nelly Heldmann) Raphael Vogt (Nils Heyden) Sascha Tschorn (Jens Lachner) Anna Luise Kiss (Melanie Schmidt) April Hailer (Carola Heldmann) Bernd E. Jäger van Boxen (Martin Rudolph) Jannek Petri (Mark Eppinger) Originaltitel: Schmetterlinge im Bauch Regie: Laurenz Schlüter Drehbuch: Aglef Püschel Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann