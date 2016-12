SAT.1 Emotions 07:45 bis 08:30 Reportage Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Eine 68-Jährige steht an der Kasse eines Sexshops und möchte einen zuvor gekauften Vibrator umtauschen. Als die Verkäuferin den Umtausch verweigert, flippt die Kundin aus. - Eine 52-Jährige ist empört: In der gutsituierten Nachbarschaft treibt sich eine Obdachlose herum, die den Müll durchstöbert. Als die Beamten auf die Mülldurchsucherin treffen, ergreift diese die Flucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

