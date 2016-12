TLC 01:45 bis 02:30 Unterhaltung Die Forensiker - Profis am Tatort Tatwaffe Gemüsemesser USA 2010 Merken In der Universitätsstadt Madison in Wisconsin, einer der sichersten Flecken von ganz Amerika, wird der erfolgreiche Geschäftsmann Joel Marino tot aufgefunden. Der 31-jährige wurde brutal ermordet und in einer schmalen Gasse, gleich neben seinem Wohnhaus, in einer großen Blutlache liegengelassen. Die Tatwaffe ist ein simples Gemüsemesser. Für Detective Matt Misener entwickelt sich dieser Fall zu einer der schwierigsten und härtesten Herausforderungen seiner ganzen Polizeikarriere. Außerdem in dieser Episode von "Die Forensiker - Profis am Tatort": Der Mord an vier jungen Frauen versetzt eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Caroli (Himself - Narrator) Joel Marino (Himself - Victim) Louis Marino (Himself - Joel's Father) Tom Woodmansee (Himself - Lieutenant, Madison Police Department) Matthew Misener (Himself - Detective, Madison Police Department) Jennifer Vogt (Herself - Forensic Scientist, Wisconsin State Crime Lab) Adam Peterson (Himself - Suspect) Originaltitel: Extreme Forensics Drehbuch: Joshua Koffman

