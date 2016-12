TLC 23:05 bis 00:05 Dokumentation Das Frauengefängnis Verliebt & Verloren GB 2016 Merken In einem der härtesten Frauengefängnisse von Indiana sitzen auch Val und Emily hinter Gittern. Als Val, die für einen Sicherheitsdienst arbeitet, eines Nachts nach Hause kommt und ihren gewalttätigen Ex-Freund in ihrem Bett vorfindet, brennen bei der jungen Frau die Sicherungen durch. Eigentlich wollte Val einmal Gefängniswärterin werden, doch nachdem sie einen Mord begangen hat, ist dieser Berufswunsch wohl Geschichte. Auch Emily ist wegen eines Mannes zur Verbrecherin geworden: Durch ihren einstigen Traumtypen wurde die Tochter eines Justizvollzugsbeamten drogenabhängig und musste sich das Geld für ihre Sucht bei bewaffneten Raubüberfällen beschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Women in Prison